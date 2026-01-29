Състоянието на терените в България е плачевно - изгнили корени и гниеща почва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започнала е инспекция за качеството на терените на клубовете от елита, като на този етап са констатирани огромни проблеми.

Това обяви изпълнителният директор на централата Андрей Петров след заседанието на изпълкома днес.

Ако изискванията на УЕФА са кореновата система на тревата на терените да бъде 10 сантиметра, то на повечето места у нас е 2,5 сантиметра с изгнили корени или гниеща почва.

Подобряването на тревното покритие, както и поставянето на отопление под терена обаче да момента се превръща в непосилна задача заради собствеността.

„Голяма част от стадионите не са собственост на клубовете, а на общините. Така изниква за пореден път въпроса кой трябва да инвестира. Вероятно имаме нужда от по-широка дискусия с участието на много ангажирани в проблема структури.

Поискахме от футболните клубове да ни предоставят лица за контакт, които ще се занимават приоритетно с терените. Предстоят ни срещи с Аграрния университет в Пловдив и с Лесо-техническия в София, за да помогнем с обучение", обяви Петров.