Нестеров на 1/4-финал в Тунис

"Ботев" (Пд) взе нов №7

Едсон Силва Снимка: "Ботев" (Пд)

"Ботев" (Пд) си осигури ново попълнение №7, съобщиха от клуба. "Канарчетата" се подсилиха с дефанзивния полузащитник Едсон Силва, който подписа дългосрочен договор с пловдивчани.

Роденият на 17 май 2001 година 192-сантиметров футболист има опит в отбори в Кипър и Португалия. Голяма част от юношеската и младежка кариера на халфа преминава в школата на португалския гранд "Спортинг" (Лисабон).

Едсон Силва има 4 мача за представителния отбор на Гвинея-Бисау, като притежава и португалски паспорт.

Той ще играе с №45 за пловдивчани.

