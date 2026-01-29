"Ботев" (Пд) взе нов №7

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" (Пд) си осигури ново попълнение №7, съобщиха от клуба. "Канарчетата" се подсилиха с дефанзивния полузащитник Едсон Силва, който подписа дългосрочен договор с пловдивчани.

Роденият на 17 май 2001 година 192-сантиметров футболист има опит в отбори в Кипър и Португалия. Голяма част от юношеската и младежка кариера на халфа преминава в школата на португалския гранд "Спортинг" (Лисабон).

Едсон Силва има 4 мача за представителния отбор на Гвинея-Бисау, като притежава и португалски паспорт.

Той ще играе с №45 за пловдивчани.