ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нестеров на 1/4-финал в Тунис

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22187188 www.24chasa.bg

Спортното министерство стартира национална програма за финансиране на младежки центрове

1928
Министерството на младежта и спорта СНИМКА: ММС

Министерството на младежта и спорта стартира първата Програма за финансиране на младежки центрове в Република България за периода 2026–2028 г., съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта. 

Финансовият ресурс на програмата за 2026 г. е в размер на 2 400 000 евро, а целта й е да осигури устойчивото функциониране на младежките центрове в страната, като създаде условия за утвърждаването им като водещи структури за подкрепа на младите хора в тяхното личностно, социално и професионално развитие.

Програмата е от ключово значение за развитието на младежките политики на местно ниво, тъй като подпомага създаването и укрепването на устойчиви структури за работа с младите хора. Чрез осигуреното финансиране ще се повиши капацитетът на младежките центрове, ще се подобрят предлаганите услуги и ще се насърчи участието, социалното включване и професионалното развитие на младите хора.

Проектните предложения се подават в срок до 13 март 2026 г. чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС).

Повече информация за изискванията, допустимите кандидати и формуляра за кандидатстване може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта –
https://www.mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=eEjPReof7ps%3d , както и на https://nism.bg/bg/.

Министерството на младежта и спорта СНИМКА: ММС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание