Легендата Серина Уилямс може да се завърне към спорта

Най-успешната тенисистка на нашето време Серина Уилямс не изключи възможността да се завърне на корта.

44-годишната американка не е играла от поражението си от австралийката Айла Томлянович в третия кръг на Откритото първенство на САЩ през 2022 година, като още тогава заяви, че поема по "път на развитие", а не че се отказва.

През декември се появиха спекулации, че тя отново може да се върне в игра, след като името ѝ се появи в протоколите за допинг тестове за атлети.

"Наистина ли ме питате това в "Today Show"? О, боже мой", каза носителката на 23 титли от Големия шлем, докато гостуваше в американско токшоу.

"В момента се забавлявам и се наслаждавам на живота. Не мога да кажа да или не. Не знам. Ще видим какво ще стане. Имам две деца, за които се грижа целодневно вкъщи. В момента аз съм домакиня. Дали съм се записала отново за тестване за допинг? В момента не мога да коментирам това", добави Уилямс.

По-голямата сестра на Серина - Винъс Уилямс, все още е активен състезател и дори взе участие в Откритото първенство на Австралия този месец.