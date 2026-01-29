Героят Трубин започва кариерата си в заводски отбор от унищожен град

Специалния Жозе застава на пътя на един от бившите си отбори - "Интер" или "Реал", в плейофа на Шампионската лига

Сега вече всички са наясно защо новият формат на Шампионската лига е най-интересното нещо на света. Каква драма само представи последното завъртане в най-комерсиалния турнир. 16 срещи по едно и също време - истински кеф за феновете на футбола, а и не само за тях. Постоянни промени във виртуалното класиране. Уж сигурни тимове за топ 24, накрая останаха под чертата за плейофа. Такива пък, които си мислеха, че няма какво да се случи и директно ще се класират за 1/8-финалите, ще се нуждаят от допълнителен мач, за да стигнат до топ 16.

А най-голямата драма сътвори отборът на един наистина специален човек - “Бенфика” на Жозе Моуриньо. Двубоят на португалците срещу европейския колос “Реал”, където легендата в треньорството остави голяма следа преди време, продължи след приключването на всички останали срещи. Воденият от самопровъзгласилия се за специален Моуриньо имаше аванс в края 3:2. А треньорът на “Бенфика” си мислеше, че с този резултат тимът му ще влезе в зоната на плейофите. Е, след кратка проверка в щаба му, се оказва, че не е така. И неговият отбор се нуждае от гол. В заключителните минути “Бенфика” получи пряк свободен удар. А Специалният Жозе с ръце започна да маха на своя вратар Анатолий Трубин да се включи в наказателното поле на съперника. И какъв ход се оказа това. Стражът засече топката с глава и препарира колегата си Тибо Куртоа за 4:2. Така лисабонци успяха по голова разлика да финишират 24-и, измествайки “Марсилия”, и да хванат последния влак за елиминациите. Френският тим изненадващо падна 0:3 от “Брюж”. И сам си изпусна питомното. Преди последните мачове суперкомпютър на Opta даваше шанс от 96% “Марсилия” да продължи към елиминациите - ясно доказателство, че машините бъркат.

С поражението “Реал” остана извън осмицата и продължава падението през този сезон. Утехата от мача все пак остава за аса на мадридчани - Килиан Мбапе. С двете си попадения във вратата на “Бенфика” той събра на сметката си 13, с което се превърна в най-резултатния играч в груповата фаза на турнир, изпреварвайки Кристиано Роналдо, който има 11.

“Когато правех смени, си мислех, че преднина от 3:2 ще ни помогне да продължим”, призна Моуриньо в предаването след мача.

“Няколко секунди по-късно ми казаха, че не е така. За щастие, имаше пряк свободен удар и успяхме да изпратим Трубин в наказателното поле – и той вкара този великолепен гол, този исторически великолепен гол. Всеки, който беше на стадиона или дори го видя, ще го запомни завинаги”, добави още Специалния, който пое “Бенфика”, когато отборът нямаше нито една точка в турнира.

Вратарят на “Реал” Куртоа поздрави колегата си от Украйна за попадението, което му отбеляза в последните секунди на срещата.

Португалският тим пък ще има възможност отново да се изправи срещу мадридчани още в плейофите. Другият възможен съперник е друг негов бивш тим - “Интер”. Жребият е утре по обяд. А мачовете - в последните 2 седмици на февруари.

Героят на вечерта, а може би и на целия сезон в Шампионската лига - Трубин, не за първи път се включва в нападения в “Бенфика”. Треньорът им призна, че по време на тренировки стражът пробягва близо 80 метра, за да помага на съотборниците си при статични положения. Е, явно тренировките дават резултат. При това какъв. Сега целият свят говори за украинския страж. Трубин е роден в Донецк, но първите си стъпки във футбола прави в Мариупол, който беше сринат със земята от руснаците по време на инвазията им в родината му.

Гаф, за който ще се говори дълго, сътвори “Брюж”. След победата си 3:0 над “Марсилия” от белгийския клуб решиха да поздравят съперника, че се е класирал към плейофите. Това обаче се случи, преди Трубин да вкара във вратата на “Реал” и да изхвърли отбора от Марсилия.

Настоящият страж на “Бенфика” тренира в школата на заводския тим “Азовстал”. Една година по-късно той е забелязан от хегемона “Шахтьор” (Донецк). И 14-годишният тогава Трубин се мести в един от най-популярните клубове в Украйна. От юноша стига до мъжкия отбор, като за първия тим пази от 2019 до 2023 г., преди да премине в “Бенфика”.

“Арсенал” пък очаквано завърши на първо място със 100-процентов актив. Отборът на Микел Артета освен с най-много точки приключи основната фаза с най-много отбелязани голове и най-малко допуснати.

Феноменът Ламин Ямал за трети път вкара и асистира в Шампионската лига и така стана най-младият, постигнал това, изпреварвайки Килиан Мбапе. Отборът на испанския вундеркинд “Барса” победи 4:1 “Копенхаген” с деветима играчи, родени в Каталуния - нов рекорд.

Вкаралият попадението във вратата на домакините на “Камп Ноу” - Виктор Дадасон, стана най-младият голмайстор в историята на европейските турнири на легендарното съоръжение, счупвайки рекорда на Паоло Ферарио, поставен през ноември 1959 г. за “Милан” (17 години 269 дни). Играчът на датчаните е с 57 дни по-малък.

В елиминациите на Шампионската лига ще има и два тима, които никога не са стигали тази фаза - “Карабах” и абсолютния дебютант в турнира - “Будьо/Глимт”. С добрите си изяви през тази година “Олимпиакос” пък си извоюва правото да участва директно в същинската фаза на Шампионската лига, стига обаче да стане шампион в Гърция.

Клубът от Пирея ще срещне на плейофа един измежду “Аталанта” или “Байер” (Л). Норвежкият “Будьо/Глимт” чака един от двойката -“Реал” - “Интер”.

Носителят на трофея през миналата година ПСЖ също ще мине през допълнителен мач, за да стигне до 1/8-финалите, като съперник на отбора на Луис Енрике ще е или “Карабах”, или “Монако”.

