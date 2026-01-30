Димитър Иванков е голмайстор №1 при вратарите в евротурнирите

Анатолий Трубин стана едва 14-и вратар с гол в евротурнирите. Ако се смята груповата фаза на Шампионската лига, преди него има само четирима герои.

През септември 2023 г. по същия начин вратарят на “Лацио” Иван Проведел, който е с руски корени, се придвижи до наказателното поле в 5-ата минута на добавеното време при 0:1 и изравни. Но при него това е нормално, след като до 15-годишната си възраст той просто играе като централен нападател. И това е второто му попадение в кариерата, като се разписа за “Юве Стабия” в Серия “Б”. И пак в 5-ата минута на добавеното време.

Германецът Ханс-Йорг Бут е вратарят голмайстор в Шампионската лига, като има три попадения от дузпи. По ирония на съдбата всичките са в мрежата на италианския гранд “Ювентус” и с три различни отбора. През 2020 г. с “Хамбургер Шпортферайн”, през 2002 г. с “Байер” (Леверкузен) и през 2009 г. с “Байерн” (Мюнхен).

Бут обяснява уменията си да вкарва дузпи с това как се опитва да ги спасява. “Това много ми помогна. Добрите изпълнители чакат, докато вратарят мръдне от мястото си. Така трябва да стискаш до последно. Дуелът с вратаря е абсолютната кулминация при изпълнение на дузпа”, обясни той.

Винсент Ениема също е с три гола от дузпа в евротурнирите. Но само един е в груповата фаза на Шампионската лига през сезон 2010/2011 г. за “Апоел” (Тел Авив) срещу “Лион”. Предният му е в квалификационната фаза срещу “Залцбург”. А преди това има и един срещу “Теплице” в предварителните кръгове на Лига Европа. Най-драматичен бе двубоят със “Залцбург”. Венсан вкарва в 1-ата минута, а мачът завършва с 3:2 за “Апоел”.

През сезон 2009/2010 г. “АЗ Алкмаар” и “Стандарт” (Лиеж) са в люта битка за третото място в групата, което праща тима на елиминациите в Лига Европа. Играчите на “АЗ Алкмаар” се виждаха вече победители с 1:0, но в последната минута се появи Синан Болат. След подаване на Бенжамин Никеза той не остави шансове на колегата си Серхио Ромеро с удар в горния ъгъл. И класира отбора си напред. “Това ще остане в историята на клуба”, категоричен бе наставникът на “Стандарт” Ласло Бьолони.

Голмайстор №1 сред вратарите в евротурнирите обаче остава Димитър Иванков, легендарният вратар на “Левски”. Той има цели 4 гола от дузпи, но главно в предварителните кръгове. Четирите гола си вкарва за 3 години. Първо на “Хайдук” (Сплит) в първия кръг за Купата на УЕФА още в 16-ата минута. Две попадения записва в двата мача срещу “Дюделанж” (Люксембург) в квалификациите за Шампионската лига през сезон 2000/2001 г. “Сините” тогава спечелиха с общ резултат от 6:0. И последното му попадение отново бе в първия предварителен кръг за Купата на УЕФА, като тогава пострада “Брьондби”. И заради това “Левски” не губи мача.

Другите вратари с попадения в евротурнирите са Елой Калас на “Санта Колома” (Андора) - “Бананц” (Армения) през сезон 2014/2015 г., Андреас Палоп на “Севиля” - “Шахтьор” през 2006/2007 г., Петер Шмайхел на “Манчестър Юнайтед” - “Ротор” през 1995/1996 г., Юрий Жевнов на “БАТЕ Борисов” - “Динамо” (Тбилиси) през 2004/2005 г., Марко Амелия на “Ливорно” - “Партизан” през 2006/2007 г., Жилбер Бодар на “Стандарт” - “Риека” през 1986/1987 г., Стипе Плетикоша на “Хайдук” - “Гьоту Интрафелаг” (Фарьорски острови) през 2002/2003 г. и Матиас Аспер на “Мелбю” - “Хекен” през 2010 г.

