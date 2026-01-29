ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българска тенисистка на 1/4-финал в Порто

2716
Елизара Янева Снимка: БФТенис

Тенисистката ни Елизара Янева продължава със страхотното си представяне от началото на тази година и се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната българка направи обрат и победи във втория кръг с 6:7(4), 6:3, 6:3 американската квалификантка Рашида МакАду. Срещата продължи 2 часа и 12 минути.

Янева направи обрат от 3:6 до 6:5 в първия сет, а в последвалия тайбрек съперничката ѝ поведе с 5:2 и след 7:4 взе частта. Във втория сет се игра равностойно до 3:3, след което Янева направи серия от три поредни гейма и изравни резултата. В решителната трета част тя поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача.

Следващата ѝ съперничка ще бъде италианката Лаура Майер (Италия).

Българката и Катерина Цигурова (Швейцария) са четвъртфиналистки в надпреварата на двойки, а по-късно тази вечер излизат срещу поставените под номер 1 Франсиска Жорже и Матилде Жорже (Португалия).

От началото на годината Янева стана вицешампионка на турнир в Манчестър (с награден фонд 40 хиляди долара) и достигна до четвъртфинал в Лешно (Полша) на надпревара с награден фонд 60 хиляди долара.

