"Лудогорец" гони победа и чудо срещу "Ница" в Лига Европа (съставите)

Доминаторът в последните 14 години в българския футбол "Лудогорец" излиза срещу "Ница" в мач от последния кръг на предварителната фаза на турнира Лига Европа.

Мачът е от 22 часа на стадион "Хювефарма арена" в Разград.

Домакините имат нужда от задължителна победа, за да продължат в плейофите, но и само тя не им стига.

Необходимо е някой от петима други участници да сбърка в мачовете си, които са по същото време.

В същото време французите не играят за нищо, защото отдавна загубиха шансове за промоция.

Ето съставите на двата отбора.

"Лудогорец": Хендрик Бонман, Сон, Оливие Вердон, Диниш Алмейда, Антон Недялков, Педро Нареси, Кайо Видал, Дерой Дуарте, Петър Станич, Ерик Маркус, Ив Ерик Биле.

"Ница": Йеван Диуф, Том Луше, Антоан Менди, Жума Ба, Брад-Хамилтън Манцунга, Джибрил Кулибали, Танги Ндомбеле, Евертон, Тиаго Гувея, Кевин Карлос, Исак Янсон.

