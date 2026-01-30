8,00 ч Футзал, С. Арабия - Иран "Нова спорт"
10,00 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1
10,00 ч Футзал, Австралия - Узбекистан "Нова спорт"
10,30 ч Голф MAX sport 1
10,45 ч Ски, СК (ж), спускане в Кран Монтана Eurosport 2
12,00 ч Футзал, Малайзия - Афганистан "Нова спорт"
12,40 ч Северна комбинация, СК в Зеефелд Eurosport 2
13,00 ч Футбол, жребий за Шампионската лига MAX sport 3
13,30 ч Северна комбинация, СК в Зеефелд Eurosport 1
13,30 ч Колоездене, обиколка на Ал Ула Eurosport 2
14,00 ч Футбол, жребий за Лига Европа MAX sport 3
14,00 ч Футзал, Таджикистан - Япония "Нова спорт"
15,00 ч Снукър Eurosport 1
15,30 ч Колоездене, "Предизвикателство на Майорка" Eurosport 2
17,15 ч Ски скокове, СК във Вилинген Eurosport 2
19,30 ч Футбол, "Нюрнберг" - "Пройсен" "Диема спорт" 2
19,30 ч Волейбол, "Левски" - "Дея" MAX sport 2
19,30 ч Футбол, "Магдебург" - "Хановер 96" "Диема спорт" 3
19,30 ч Футбол, "Ал Холуд" - "Ал Насър" MAX sport 3
20,30 ч Баскетбол, "Монако" - "Виртус" MAX sport 1
21,00 ч Снукър Eurosport 1
21,15 ч Футбол, "Ланс" - "Хавър" "Диема спорт"
21,30 ч Футбол, "Кьолн" - "Волфсбург" "Диема спорт" 3
21,45 ч Баскетбол, АСВЕЛ - "Панатинайкос" MAX sport 2
21,45 ч Футбол, "Лацио" - "Дженоа" MAX sport 3
22,00 ч Футбол, "Еспаньол" - "Алавес" MAX sport 4
22,00 ч Футбол, "Бристол" - "Дарби" "Диема спорт" 2
22,00 ч Голф Eurosport 2
3,00 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1