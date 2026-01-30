ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Новак Джокович ще играе от 10,30 ч срещу Яник Синер в 1/2-финалите на откритото по тенис на Австралия. Снимка: Ройтерс

8,00 ч Футзал, С. Арабия - Иран "Нова спорт"

10,00 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1

10,00 ч Футзал, Австралия - Узбекистан "Нова спорт"

10,30 ч Голф MAX sport 1

10,45 ч Ски, СК (ж), спускане в Кран Монтана Eurosport 2

12,00 ч Футзал, Малайзия - Афганистан "Нова спорт"

12,40 ч Северна комбинация, СК в Зеефелд Eurosport 2

13,00 ч Футбол, жребий за Шампионската лига MAX sport 3

13,30 ч Северна комбинация, СК в Зеефелд Eurosport 1

13,30 ч Колоездене, обиколка на Ал Ула Eurosport 2

14,00 ч Футбол, жребий за Лига Европа MAX sport 3

14,00 ч Футзал, Таджикистан - Япония "Нова спорт"

15,00 ч Снукър Eurosport 1

15,30 ч Колоездене, "Предизвикателство на Майорка" Eurosport 2

17,15 ч Ски скокове, СК във Вилинген Eurosport 2

19,30 ч Футбол, "Нюрнберг" - "Пройсен" "Диема спорт" 2

19,30 ч Волейбол, "Левски" - "Дея" MAX sport 2

19,30 ч Футбол, "Магдебург" - "Хановер 96" "Диема спорт" 3

19,30 ч Футбол, "Ал Холуд" - "Ал Насър" MAX sport 3

20,30 ч Баскетбол, "Монако" - "Виртус" MAX sport 1

21,00 ч Снукър Eurosport 1

21,15 ч Футбол, "Ланс" - "Хавър" "Диема спорт"

21,30 ч Футбол, "Кьолн" - "Волфсбург" "Диема спорт" 3

21,45 ч Баскетбол, АСВЕЛ - "Панатинайкос" MAX sport 2

21,45 ч Футбол, "Лацио" - "Дженоа" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, "Еспаньол" - "Алавес" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Бристол" - "Дарби" "Диема спорт" 2

22,00 ч Голф Eurosport 2

3,00 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1

