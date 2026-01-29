ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" официално представи Хуан Переа

Хуан Переа подписа договора си в присъствието на изпълнителния директор на "сините" Даниел Боримиров.

Левски" привлече с постоянен трансфер нападателя Хуан Переа от „Локомотив" (Пловдив). Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.

Хуан Переа е роден на 21 август 1999 година в Меделин (Колумбия). Започва футболната си кариера в „Индепендиенте" (Меделин), а в началото на 2021 г. преминава в португалския „Лузитания". Година по-късно става част от друг португалски клуб – „Ковиля", където изиграва 11 мача. В началото на 2023 г. преминава в „Академика" (Коимбра, Португалия), където записва 50 мача и отбелязва 20 гола. През септември 2024 г. става част от „Локомотив" (Пловдив), с чийто екип записва 45 мача и отбелязва 15 гола.

