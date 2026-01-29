ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Везенков №1 за трудна победа на "Олимпиакос" над "Барселона"

Александър Везенков

"Олимпиакос" постигна пета поредна победа в Евролигата, но баскетболистите на гръцкия отбор спазиха навика сами да си правят мача труден.

Домакините водеха със 17 точки, отстъпиха с 14 в третата четвърт, но след 28:11 във финалната спечелиха 87:75 срещу "Барселона". С кош при атака 0,7 секунди преди края обаче каталунският тим запази предимство в преките двубои с 1 точка. 

Въпреки че трудно получаваше топката, Александър Везенков отново бе №1. Бившият най-полезен играч в турнира завърши с 20 точки и 11 борби за успеха на "червенобелите" от Пирея. 

"Олимпиакос" се изкачи на второ място във временното класиране, а на 3 февруари гостува на "Дубай". 

