Олимпийска шампионка се пусна в платформа за възрастни

Може да имаш олимпийска и световна титла, но парите отново да не стигат за подготовка. До този извод стигна германката Лиза Буквиц, която се пусна в доста предизвикателни пози в платформата за възрастни OnlyFans.

“Никой не се интересува от Лиза заради златните медали. За съжаление, това е обратната им страна”, категорична е 31-годишната бобслеистка. Тя спечели олимпийската титла на двойка боб от игрите в ПьонЧанг и тази от първенството на планетата през 2024 г.

Лиза вече е натрупала 400 000 фенове и платформата ѝ се отплаща доста добре.

Най-интересното е, че тя има договор и с Бундесвера и военните нямат нищо против да съблича униформата си пред почитателите.

Единственото условие, което си е поставила, е никога да не се пуска чисто гола. Нейните снимки са главно от тренировки и със спортна екипировка.

“Това е най-доброто, което можеше да ми се случи. Включването ми в платформата ми дава възможност да практикувам любимия си спорт и да се подготвям, без да се притеснявам за средствата. Всичко ми е покрито и мога да мисля единствено за бобслей”, категорична е Лиза.

Буквиц обаче не е единствената в националния отбор на Германия в платформата. Нейният колега Георг Фляшхауер също има профил там. В него той “описва живота на професионалния спортист”, като “демонстрира тяло и мускули”. Той обаче е категоричен, че не смята да става порнозвезда.

Георг обаче има само 20 000 абонати, което е точно 20 пъти по-малко от колежката си. Което показва силата на женското тяло.

Буквиц е един от фаворитите за титлата на игрите в Милано и Кортина, докато шансовете на Георг са малки.