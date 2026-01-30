Сръбски ас на "Лудогорец" е голмайстор №1 в Лига Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

24-годишният офанзивен халф на "Лудогорец" Петър Станич стана голмайстор №1 на шампионската фаза в Лига Европа.

Купеният през миналото лято от "Бачка Топола" за 1,8 млн. евро сърбин донесе победата с 1:0 над френския "Ница" в Разград в последния кръг и така донесе класиране, благодарение и на други резултати, на серийния български първенец (14 титли поред) за баражите към 1/8-финалите във втория по сила континентален турнир.

За Станич това бе 7-ото попадение в 8 мача.

Втори в класирането на голмайсторите с 6 е бразилецът Игор Жезус от английския "Нотингам Форест".

Следват 10 футболисти с по 4 попадения.