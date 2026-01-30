Григор Димитров в Ел Ей за ЧРД на Ейса

Григор Димитров не се задържа прекалено дълго в Австралия, след като отпадна от първия за сезона турнир от “Големият шлем”.

Най-добрият български тенисист в историята загуби 4:6, 4:6, 3:6 от Томаш Махач (Чех) още на старта в Мелбърн. Бившият №3 в световната ранглиста вече е в САЩ и по-точно в Лос Анджелис. Там се намира и приятелката му Ейса Гонсалес. В първите дни на годината тя бе също в Австралия, но си тръгна по-рано от Зеления континент заради неотложните си служебни ангажименти в киното и рекламата.

Днес мексиканската актриса има рожден ден и навършва 36 години. Това е и поводът Григор да е на другия край на света. Когато миналата година той стана на 34, с Ейса прекараха романтични няколко дни в курортния град Антиб на Френската Ривиера. Там двамата присъстваха на галата “Жените в киното”.

В Щатите Григор посети няколко тренировки и се снима с женския отбор по тенис на Калифорнийския университет на Лос Анджелис.