Страхотно! Българин ще играе за титла при двойките на Australian Open

Добрите дни за българския тенис продължават. Наш талант ще играе за титлата на двойки при юношите в откритото на Австралия.

Дебютантът в турнир от "Големият шлем" Димитър Кисимов и Конър Доиг от Южна Африка отстраниха 6:3, 4:6, 10:6 в дългия тайбрек Марк Себан (Вбр) и Кирил Филаретов (Рус).

На финала в Мелбърн състезателят на столичния клуб "Про спорт" и неговият партньор ще играят с представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Кози.

Миналата година Иван Иванов спечели "Уимбълдън" и US Open, стана №1 в ранглистата и бе обявен за световен шампион от международната федерация. Григор Димитров има финал на двойки в откритото на САЩ, а на същия турнир Адриан Андреев спечели купата с Антон Матушевич (Вбр) през 2018 г.