ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откраднаха хранителни стоки за над 1100 евро от ма...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22190569 www.24chasa.bg

Страхотно! Българин ще играе за титла при двойките на Australian Open

4444
Димитър Кисимов (вляво) е дебютант в "Големият шлем". Снимка: БФТ

Добрите дни за българския тенис продължават. Наш талант ще играе за титлата на двойки при юношите в откритото на Австралия.

Дебютантът в турнир от "Големият шлем" Димитър Кисимов и Конър Доиг от Южна Африка отстраниха 6:3, 4:6, 10:6 в дългия тайбрек Марк Себан (Вбр) и Кирил Филаретов (Рус). 

На финала в Мелбърн състезателят на столичния клуб "Про спорт" и неговият партньор ще играят с представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Кози. 

Миналата година Иван Иванов спечели "Уимбълдън" и US Open, стана №1 в ранглистата и бе обявен за световен шампион от международната федерация. Григор Димитров има финал на двойки в откритото на САЩ, а на същия турнир Адриан Андреев спечели купата с Антон Матушевич (Вбр) през 2018 г. 

Димитър Кисимов (вляво) е дебютант в "Големият шлем". Снимка: БФТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание