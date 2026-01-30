Ас на "Лудогорец": Класиране напред е голямо постижение не само за нас, но и за българския футбол

Халфът на "Лудогорец" Ивайло Чочев даде висока оценка за победата над "Ница" с 1:0 и класирането на елиминациите на Лига Европа. Полузащитникът заяви, че това е голям успех за българския футбол.

„Много важна победа, срещу отбор от силно първенство. Това е голямо постижение не само за нас, но и за българския футбол. Срещнахме много трудни отбори, но съумяхме да спечелим достатъчен брой точки.

"Ница" е добър отбор, но постепенно овладяхме играта и мисля, че заслужено победихме. Искаше ми се и аз да отбележа, но гредата ме спря, по-важното е, че победихме и се класирахме", каза Чочев.