ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откраднаха хранителни стоки за над 1100 евро от ма...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22190744 www.24chasa.bg

Ас на "Лудогорец": Класиране напред е голямо постижение не само за нас, но и за българския футбол

2416
Ивайло Чочев

Халфът на "Лудогорец" Ивайло Чочев даде висока оценка за победата над "Ница" с 1:0 и класирането на елиминациите на Лига Европа. Полузащитникът заяви, че това е голям успех за българския футбол.

„Много важна победа, срещу отбор от силно първенство. Това е голямо постижение не само за нас, но и за българския футбол. Срещнахме много трудни отбори, но съумяхме да спечелим достатъчен брой точки.

"Ница" е добър отбор, но постепенно овладяхме играта и мисля, че заслужено победихме. Искаше ми се и аз да отбележа, но гредата ме спря, по-важното е, че победихме и се класирахме", каза Чочев.

Ивайло Чочев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание