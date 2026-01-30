ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/sport/article/22190765 www.24chasa.bg

Треньорът на "Ница": Дано "Лудогорец" стигне много напред в Лига Европа

1036
Клод Пюел СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Наставникът на "Ница" Клод Пюел говори след поражението с 0:1 на френския тим от "Лудогорец" в последен двубой от същинската фаза на Лига Европа.

„Интересен мач. Знаехме, че "Лудогорец" е добър отбор. Не ни изненадаха, това очаквахме. Бяхме с много променен състав, имахме възможности да вкараме гол, не го направихме и заради това се стигна до този резултат.

Направиха мача, който трябваше. Видяхме много повече зрялост при "Лудогорец". Това е нормално. Пожелавам на "Лудогорец" да стигне максимално далеч, защото е добър отбор", заяви Клод Пюел.

Клод Пюел СНИМКА: STARTPHOTO.BG

