Треньорът на "Ница": Дано "Лудогорец" стигне много напред в Лига Европа

Наставникът на "Ница" Клод Пюел говори след поражението с 0:1 на френския тим от "Лудогорец" в последен двубой от същинската фаза на Лига Европа.

„Интересен мач. Знаехме, че "Лудогорец" е добър отбор. Не ни изненадаха, това очаквахме. Бяхме с много променен състав, имахме възможности да вкараме гол, не го направихме и заради това се стигна до този резултат.

Направиха мача, който трябваше. Видяхме много повече зрялост при "Лудогорец". Това е нормално. Пожелавам на "Лудогорец" да стигне максимално далеч, защото е добър отбор", заяви Клод Пюел.