Пер-Матиас Хьогмо: "Лудогорец" знае как да печели

Ние сме състав, който знае как да печели.

Това каза предводителят на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо след успеха 1:0 над "Ница" в Лига Европа. С победата разградчани си осигуриха класиране за плейофите на турнира. Съперник ще им е някой измежду "Щутгарт" или "Ференцварош", като жребият е днес на обяд.

"Имаме потенциал, ако успеем да го развием, ще бъдем още по-добри. Харесва ми качеството, което притежаваме. Трябва да се опитваме да бъдем по-добре физически през целия мач", заяви още Пер-Матиас Хьогмо.