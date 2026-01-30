ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откраднаха хранителни стоки за над 1100 евро от ма...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22190791 www.24chasa.bg

Пер-Матиас Хьогмо: "Лудогорец" знае как да печели

1504
Пер-Матиас Хьогмо Снимка: "Лудогорец"

Ние сме състав, който знае как да печели.

Това каза предводителят на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо след успеха 1:0 над "Ница" в Лига Европа. С победата разградчани си осигуриха класиране за плейофите на турнира. Съперник ще им е някой измежду "Щутгарт" или "Ференцварош", като жребият е днес на обяд.

"Имаме потенциал, ако успеем да го развием, ще бъдем още по-добри. Харесва ми качеството, което притежаваме. Трябва да се опитваме да бъдем по-добре физически през целия мач", заяви още Пер-Матиас Хьогмо.

Пер-Матиас Хьогмо Снимка: "Лудогорец"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание