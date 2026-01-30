ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Драма в Мелбърн: контузеният Карлос Алкарас обърна Зверев за първи финал на Australian Open

1420
Карлос Алкарас е най-младият с финали във всички турнири от "Големият шлем". Снимка: Ройтерс

На Карлос Алкарас му стана навик да печели (почти) загубени мачове. 

Направи го миналата година на "Ролан Гарос", а сега повтори упражнението и в откритото на Австралия. Водачът в ранглистата по тенис два пъти бе на две точки от първия си финал в този турнир от "Големият шлем", но контузия в дясното бедро даде възможност на Александър Зверев не само да изравни, но и да поведе с пробив в петия сет. Руснакът с германски паспорт обаче не устоя на възродения испанец, който измъкна 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. 

На 22 години и 258 дни Алкарас е най-младият с финали и на четирите турнира от "Големият шлем". В неделя той очаква шампиона Яник Синер (Ит) или носителя на 10 титли Новак Джокович (Сър). 

