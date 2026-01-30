Антъни Иванов: Вече дори не искам да имам общо с българския спорт

Един от най-успешните български плувци в историята - Антъни Иванов, коментира във фейсбук решението си да участва през май в Enhanced Games (Подобрени/Обогатени игри), в които няма допинг контрол, а целта е възможно по-високи резултати.

Проектът е основан от австралийския предприемач Арон Д'Соуза и е подкрепен от милиардери като Питър Тийл.

Световната антидопингова агенция (WADA) и много спортни федерации остро критикуват идеята, определяйки я като опасна за здравето на спортистите.

"Изключително щастлив съм от решението, което взех. Нямам търпение да се завърна в басейна. Доста жалко за хората, които искаха да ме изхвърлят до живот. Естествено, сега пък е нов проблема с моето завръщане, но честно казано вече дори не искам да имам общо с Българския спорт.

Той представлява една голяма шахматна дъска, която за съжаление ще се разпадне преди да ѝ се направи ремонт. Благодаря на всички, които толкова години работиха усилено да ме изхвърлят. Нямаше да оценя толкова много всичко това, което ми се случва.

Нямаше да съм толкова щастлив, толкова добре обгрижван и най-вече спокоен, така че "Колега не ме занимавай с глупости" (цитат от песен на "Ъпсурт")", написа 26-годишният Антъни.

Той изтърпява наказание у нас за участие в триатлон въпреки спрени състезателни права. То е до юни догодина.

В Enhanced Games ще участва и Йосиф Миладинов, който първо през април миналата година се отказа от плуването, а после стана ясен планът му.