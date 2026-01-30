ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След падане на Линдзи Вон отмениха спускането в Кран Монтана, закараха я с хеликоптер в болница

Линдзи Вон е изкачвана към хеликоптера. Снимка: Ройтерс

Спускането от световната купа по ски при жените в швейцарския курорт Кран Монтана беше отменено заради лоша видимост, влошаващи се условия и снеговалеж.

Решението бе взето, след като три от шестте състезателки, спуснали се по пистата, включително американката Линдзи Вон претърпяха падания. Това беше последното спускане при жените преди олимпиадата в Милано и Кортина.

41-годишната Вон загуби равновесие и се блъсна в предпазните мрежи. Американската скиорка успя да се изправи, но изглежда изпитваше болка в левия крак. Тя се спусна до финала, откъдето с медицински хеликоптер бе закарана в болница.

