"Реал" срещу ужаса си отпреди 2 дни Моуриньо и в баражите на Шампионската лига (жребий)

По-малко от 2 дни след ужаса, който преживя в Лисабон, "Реал" се падна срещу водения от бившия си наставник Жозе Моуриньо "Бенфика" и при жребия за първите елиминации в Шампионската лига.

Това са баражите, определящи вторите 8 отбора, които ще играят на 1/8-финалите.

В него участваха съставите, завършили от 9-о до 24-о в основната фаза на най-авторитетния турнир, която се провежда по модела с 36 тима за втора година. Първите 8 (9-о - 16-о място) бяха поставени и съответно са домакини в реваншите.

В сряда вечерта "Реал" претърпя жестоко фиаско в Лисабон, където загуби с 2:4 от "Бенфика". Това свали мадридчани от 3-о на 9-о място и съответно ги лиши от директно класиране за 1/8-финалите.

С гола на украинският вратар Анатолий Трубин в 98-ата мин пък тимът на Моуриньо хвана последния влак за баражите, измествайки от 24-ата позиция "Марсииля" по голова разлика.

Пълен жребий за баражите:

"Бенфика" (Пор) - "Реал" (М, Исп) (победителят срещу "Спортинг" (Л) или "Манчестър Сити" на 1/8-финалите)

"Будьо/Глимт" (Нор) - "Интер" (Ит) (победителят срещу "Манчестър Сити" или "Спортинг" на 1/8-финалите)

"Монако" (Фр) - ПСЖ (Фр) (победителят срещу "Барселона" или "Челси" на 1/8-финалите)

"Карабах" (Азер) - "Нюкасъл" (Анг) (победителят срещу "Челси" или "Барселона" на 1/8-финалите)

"Галатасарай" (Тур) - "Ювентус" (Ит) (победителят срещу "Ливърпул" или "Тотнъм" на 1/8-финалите)

"Брюж" (Бел) - "Атлетико" (М, Исп) (победителят срещу "Тотнъм" или "Ливърпул" на 1/8-финалите)

"Борусия" (Д, Гер) - "Аталанта" (Ит) (победителят срещу "Арсенал" или "Байерн" на 1/8-финалите)

"Олимпиакос" (Гър) - "Байер" (Л, Гер) (победителят срещу "Байерн" или "Арсенал" на 1/8-финалите)

Първите мачове са на 17 и 18 февруари, а реваншите - на 24-и и 25-и.

За 1/8-финалите като завършили в топ 8 на основната фаза в Шампионската лига вече се класираха (по реда на подреждането): "Арсенал" (Анг), "Байерн" (Гер), "Ливърпул" (Анг), "Тотнъм" (Анг), "Барселона" (Исп), "Челси" (Анг), "Спортинг" (Л, Пор), "Манчестър Сити" (Анг).