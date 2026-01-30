Радослав Гидженов смени Георги Кабаков като съдия №1 у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Радослав Гиджинев е най-добър футболен съдия на България за 2025 година. Рефер номер 1 у нас за последните 12 месеца беше награден на специална церемония на базата на БФС в "Бояна".

Подгласници на Гидженов са Георги Кабаков (победител в класацията 5 пъти в последните 6 г.) и Васил Минев.

Християна Гутева за пореден път е съдия номер 1 при жените.

Гидженов получи специалната награда "Меч на победата - Черния рицар" от председателя на Асоциацията на футболните ни съдии Антон Генов.

"Целта ми е съдиите да бъдат безпристрастни. Авторитет се гради цял живот и се губи за една минута. От две години имиджът на българското съдийство започва да се чисти. От вас зависи да правите това, което трябва. Пожелавам ви да бъдете на ниво, на което всички да казват, че българското съдийство се е променило", заяви президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов по време на церемонията.

Награди за най-добър футболен съдия на 2025 година:

Най-проспериращ млад асистент рефер:

Тодор Петров

Радостин Бодуров

Най-проспериращ млад арбитър:

Любослав Любомиров

Мариян Гребенчарски

Най-добър асистент съдия (жени):

Павлета Рашкова

Най-добър рефер (жени):

Християна Гутева

Най-добър видео-асистент арбитър:

Никола Попов

Най-добри асистент съдии:

Мирослав Максимов, Георги Дойнов, Станимир Илков

Най-добър рефер:

Радослав Гидженов, Георги Кабаков, Васил Минев

Награда "небесни ментори":

Геро Писков.