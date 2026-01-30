ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петър Мицин е плувец №1 на България за 2025 г.

Петър Мицин получава наградата си от Георги Аврамчев. Снимка: Startphoto.bg

Българската федерация по плувни спортове награди най-добрите състезатели и треньори за 2025 година на церемония в София.

За №1 на страната беше награден Петър Мицин, който стана европейски шампион за мъже до 23 години на 400 метра свободен стил, спечели два сребърни медала (200 и 800 метра свободен стил) от първенството в Шаморин (Словакия). 20-годишният състезател се нареди на 7-о място във финала на 400 метра свободен стил на световното първенство по плуване в Сингапур през юли.

На второ място се нареди Тея Николова, която завърши на четвърта позиция на 50 метра бруст на европейското първенство. Тя също така достигна полуфиналите в същата дисциплина в Сингапур. Трети остана миналогодишният победител Любомир Епитропов.

Николай Вакареев, който подготвя Мицин, е №1 сред треньорите.

„За мен 2025-а беше една противоречива година, но аз съм доволен. До края на май всичко вървеше перфектно, резултатите бяха много обнадеждаващи. Имахме много добри класирания и постижения, покрити нормативи и след това лятото, може би вдигнахме много летвата.

Очакванията ни бяха повече за световното първенство в Сингапур и за европейското в Люблин. Знаете, че в спорта има и такива моменти. Проведохме сериозен разговор с треньорския щаб на националния отбор, ще се наложат някои минимални корекции", сподели президентът на федерацията Георги Аврамчев.

Петър Мицин получава наградата си от Георги Аврамчев.

