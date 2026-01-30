"Лудогорец" среща "Ференцварош" и в баражите на Лига Европа (жребий)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лудогорец" ще играе за четвърти път този сезон срещу унгарския гранд "Ференцварош". Това реши жребият за първите елиминации в Лига Европа.

Това са баражите, определящи вторите 8 отбора, които ще играят на 1/8-финалите.

В него участваха съставите, завършили от 9-о до 24-о в основната фаза на втория по сила евротурнир, която се провежда по модела с 36 тима за втора година. Първите 8 (9-о - 16-о място) бяха поставени и съответно са домакини в реваншите.

В III кръг от квалификациите за Шампионската лига "Лудогорец" направи 0:0 у дома с "Ференцварош" и падна 0:3 в Будапеща.

В основната фаза на Лига Европа разградчани загубиха 1:3 в унгарската столица.

През 2019-а отново в квалификациите за Шампионската лига "Лудогорец" отпадна от "Ференцварош" след 2:3 (у дома) и 1:2.

След това срещна унгарския представител и в груповата фаза на Лига Европа и направи 1:1 в Разград, а в Будапеща ликува след 3:0.

Така балансът е една победа за "орлите", две равенства и четири успеха за унгарците при голова разлика 8:12.

При успех в баражите "Лудогорец" ще срещне в 1/8-финалите португалски тим - "Порто" или "Брага".

ПАОК на Кирил Десподов се падна в баражите срещу "Селта". Тимът на капитана на националите загуби единствено от испанския тим в основната фаза.

Пълен жребий:

"Динамо" (Загреб, Хър) - "Генк" (Бел) ( победителят срещу "Фрайбург" или "Рома" в 1/8-финалите)

"Бран" (Нор) - "Болоня" (Ит) (победителят срещу "Рома" или "Флайбург" в 1/8-финалите)

"ЛУДОГОРЕЦ" (БЪЛ) - "Ференцварош" (Унг) (победителят срещу "Порто" или "Брага" в 1/8-финалите)

"Селтик" (Шот) - "Щутгарт" (Гер) (победителят срещу "Брага" или "Порто" в 1/8-финалите)

"Панатинайкос" (Гър) - "Виктория" (Пилзен, Чех) (победителят срещу "Мидтиланд" или "Бетис" в 1/8-финалите)

"Фенербахче" (Тур) - "Нотингам" (Анг) (победителят срещу "Бетис" или "Мидтиланд" в 1/8-финалите)

ПАОК (Гър) - "Селта" (Исп) (победителят срещу "Лион" или "Астън Вила" в 1/8-финалите)

"Лил" (Фр) - "Цървена звезда" (Сър) (победителят срещу "Астън Вила" или "Лион" в 1/8-финалите)

Първите мачове са на 19 февруари, а реваншите - на 26-и.