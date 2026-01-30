ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" подписа със сина на Бабангида

Изпълнителният директор Даниел Боримиров и Ернан Ангелов подписват договора. Снимка: "Левски"

Юношата на „Левски" Ернан Ангелов подписа професионален договор с родния клуб. Контрактът е за срок от три години, съобщиха от "Герена".

Ернан, който е син на бившия нападател на "сините" Емил Ангелов-Бабангида, е роден на 20 януари 2009 година и е част от Академия „Левски" от 2022 година. Записва 92 мача и вкарва 85 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години и за Купа БФС.

През настоящия сезон нападателят играе за отбора на „Левски" до 17 години в Елитната група като има на сметката си 14 мача и 15 отбелязани гола.

През сезон 2022/23 г. печели титлата в Столичното първенство с „Левски". Попада в идеалния отбор на Елитната юношеска група до 15 години за сезон 2023/24 г.

