Бургас поиска европейското по лека атлетика в зала през 2031 г.

България официално е кандидат за две от най-престижните европейски прояви по лека атлетика. Кандидатурите на Бургас за европейското първенство в зала през 2031 г. и тази на Балчик за Европейската купа по хвърляния за 2028, 2029 и 2030 г. бяха приети от Борда на Европейската атлетика (ЕА) на заседание в Париж на 29 януари.

Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) и Община Бургас се впускат в надпреварата за домакинство на второто по значимост и мащаб събитие в календара на Европейската атлетика, след първенството на открито. Градът, който ще приеме 40-ия континентален шампионат под покрив през 2031 г., ще бъде определен през есента на 2027 г., а при успех състезанието ще се проведе в зала „Арена Бургас".

"За Бургас е част да бъде кандидат за домакин на Европейското първенство по лека атлетика – едно от най-престижните спортни събития на континента. Бургас има опит и подходяща инфраструктура, за да бъде отличен домакин и да предложи незабравимо преживяване както за състезателите, така и за публиката, коментира кметът на Община Бургас Димитър Николов. - Зала „Арена Бургас" отговаря на всички изисквания за провеждането на толкова мащабно състезание. Благодарен съм на всички партньори, институции и спортни организации, които подкрепят тази кауза. Желая успех на домакинството на България и на Българската федерация по лека атлетика!"

България има историческо присъствие в календара на европейската лека атлетика в зала, след като през 1971 г. страната ни беше домакин на второто европейско първенство в зала „Фестивална" в София. Бургас има възможност да се нареди в престижната графа с емблематични домакини на този форум, който се е провеждал в Париж, Мадрид, Бирмингам, Стокхолм и много други. Домакин на първенството през 2027 г. е Валенсия.

БФЛА и Община Балчик кандидатстват за приемането на Европейската купа по хвърляния за три последователни години – 2028, 2029 и 2030 г., в съответствие с регламента на Европейската атлетика. Черноморският град разполага със специализирана база, отговаряща на изискванията за провеждане на състезание от най-висок ранг, както и опит с организацията на национални шампионати по хвърляния и международни турнири. От 2025 до 2027 г. домакин на надпреварата е Никозия (Кипър).

„По традиция на високия атлетически форум участват състезатели от всички европейски държави. В случай, че бъде одобрен за домакинство, Балчик ще приеме близо 350 лекоатлети в дисциплините копие, диск, гюле и чук, заяви кметът на Община Балчик Николай Ангелов. - Предстои полигонът за хвърляния в града да бъде подготвен, така че да покрие високите изисквания на европейската федерация. Дисциплините по хвърляния са традиционни за града, тъй като вече 20 години Спортният клуб "Черно море 2005" възпитава и подготвя поколения атлети, които защитават националния трибагреник на балкански, европейски и световни форуми. Общината разполага с богата спортна инфраструктура - стадиони, плувни басейни, тенис кортове, две голф игрища, закрита ледена площадка и други съоръжения. Цялата тази база, съчетана с отличните места за настаняване в Балчик и региона и близостта до летище, дават високи шансове на града да бъде домакин на състезанието."

България вече е вписана в историята на Европейската купа по хвърляния, след като през 2011 г. София със съоръженията на НСА „Васил Левски" прие турнира, белязан и със световния рекорд на копие за юноши под 20 г. на Зигисмунд Сирмаис (Лат) - 84,47 м.

„Тези кандидатури са естествено продължение на усилията ни България да присъства устойчиво в календара на големите европейски атлетически събития, коментира президентът на БФЛА Георги Павлов. - Убедени сме, че страната ни разполага с условията и експертизата да бъде разпознаваем и уважаван домакин на форуми от такъв мащаб."