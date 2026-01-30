ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеевски: Сезирам Инспектората на ВСС за снизходите...

Шестима наши военнослужещи ще участват на зимните олимпийски игри

1432
Милена Тодорова

Шестима военнослужещи са в състава на българската олимпийска делегация за XXV зимни олимпийски игри в Милано Кортина. Това са състезателите по биатлон Владимир Илиев, Милена Тодорова и Благой Тодев; състезателите по ски алпийски дисциплини Алберт Попов и Калин Златков и състезателят по алпийски сноуборд Радослав Янков, съобщават от пресцентъра на министерството на отбраната. И шестимата са от Центъра за елитен спорт към военно формирование 22 970 - София от състава на Командването за логистична поддръжка. Освен изявени имена в своите спортове, през годините те са участници и в престижни военни състезания на Международния съюз за военен спорт (CISM), където представят достойно Българската армия в конкуренция с военните спортисти на страните-членки.

Заедно с останалите български спортисти - олимпийци, шестимата военнослужещи ще бъдат претенденти за медалите на Зимните олимпийски игри в периода 6 – 22 февруари 2026 г. На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта.

Милена Тодорова

