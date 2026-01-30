Новак Джокович още го може - ще играе за титла №11 на Australian Open

Не отписвайте Новак Джокович!

Това правило явно още е в сила, след като рекордьорът по титли от "Големият шлем" се класира за финала на откритото на Австралия по тенис.

38-годишният сърбин, който е десеткратен шампион в този турнир, обърна 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 Яник Синер (Ит). Бившият скиор от Южен Тирол нямаше загуба в Мелбърн в последните два сезона.

Съперник на Новак в неделя ще бъде водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас (Исп), който за първи път е финалист на Australian Open. При нова титла Джокович ще има 25 от "Големият шлем" и ще е абсолютен №1, защото 24 има и австралийската легенда Маргарет Корт.