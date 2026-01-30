Новият в "Левски" като Гара Дембеле

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новопривлеченият нападател Хуан Переа ще вземе номер 9 в "Левски". Той идва от "Локо" (Пд).

26-годишният колумбиец има седем попадения във всички турнири със "смърфовете", които го привлякоха през февруари 2024 от Коимбра.

"Деветките, които идват от Локо (Пловдив), винаги оставят диря в историята на клуба. Време е за поредния епизод - номер 9 от "Лаута", написаха от клуба в социалните мрежи и публикуваха колаж, в който вместиха и фланелката на Гара Дембеле.

Хуан Переа е второто зимно попълнение за "сините". По-рано този месец лидерите в класирането на първенството привлякоха и Армстронг Око-Флекс, който взе номер 11.