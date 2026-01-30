"Лудогорец” и “Ференцварош” с европейски рекорд - 5 мача за един сезон

“Лудогорец” и “Ференцварош” ще поставят рекорд по брой изиграни мачове в един сезон в европейските клубни турнири. Българският и унгарският първенец ще се срещнат общо 5 пъти в рамките на тази кампания. Това стана ясно след жребия за плейофите в Лига Европа. Всичко това е възможно заради новите формати на европейските турнири. А едва ли има други два клуба в историята, които да са се срещали в състезанията на УЕФА толкова пъти в рамките на няколко месеца, колкото нашия и унгарския тим.

Разградчани хванаха последния влак за плейофите, след като си свършиха работата, побеждавайки 1:0 “Ница” във финалния кръг на същинската фаза. Освен това няколко отбора, замесени в битката за топ 24, паднаха в последния мач от същинската фаза и по този начин 14-кратните шампиони на България финишираха на 22-ро място. А фортуна реши “Лудогорец” отново да се изправи срещу кошмара си през този сезон - “Ференцварош”. Другият възможен опонент на българите бе германският “Щутгарт”.

Сблъсъците между “Лудогорец” и унгарците през този сезон започнаха в пресевките на Шампионската лига. Двата отбора се срещнаха в кръг II на най-комерсиалния турнир. Мачът в Разград завърши 0:0, а в Унгария домакините, водени от легендата Роби Кийн, спечелиха с 3:0 и елиминираха родния тим от надпреварата.

Последва и двубой от редовната фаза в Лига Европа - на 6 ноември в Будапеща, в който “Февенцварош” победи с 3:1.

Предстоящите сблъсъци между българския и унгарския шампион са съответно на 19 февруари в Разград и на 26 февруари в Будапеща.

Исторически погледнато, българите имат само една победа до момента над “Ференцварош” в седемте досегашни двубоя. В останалите имат 4 загуби, а два пъти са завършвали наравно.

“Лудогорец” има само 1 победа в историята си срещу унгарския тим.

При успех срещу “Ференцварош” в плейофите “Лудогорец” ще има португалски съперник – “Порто” или “Брага”.

С достигането си до плейофа в Лига Европа пък “Лудогорец” си осигури над 8 млн. евро. 7,2 млн. от тази сума е от участието му в евротурнирите. 1 млн. от парите са от изявите на 14-кратния първенец у нас в Шампионската лига. А останалите от Лига Европа. За класирането си в плейофа “Лудогорец” ще прибере 300 хил. евро.

В общата сума, спечелена от разградчани, обаче не влизат средствата, които УЕФА дава по така наречената графа маркет пул – телевизионни права, билети и други рекламни отчисления.

През миналия сезон разградчани спечелиха общо 8,192 милиона евро. Сега очакванията са сумата да е по-висока, тъй като тимът се класира за елиминациите тази пролет.

В същото време звездата на “Лудогорец” Петър Станич продължава да е лидер при голмайсторите в Лига Европа. Младежкият национал на Сърбия вкара дежурното си попадение в турнира при успеха над “Ница”. И по този начин увеличи актива си от 7 попадения в 8 мача.