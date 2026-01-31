Студ за финала на суперкупата на България

На отрицателни температури ще се играе финала за суперкупата на България между “Левски” и “Лудогорец”. Първият официален мач за новата година е във вторник, 3 февруари, от 18 часа на стадион “Васил Левски”.

Прогнозите за този ден и час сочат, че термометрите ще са минусови. Което значи само едно - недобри условия за футбол. Хубавата новина все пак е, че няма да вали сняг, каквито са данните за предните 2 дни преди сблъсъка между шампиона и втория от миналата година.

Въпреки това обаче се очаква по трибуните да има около 20 хил. зрители. Бройката на продадените билети към момента е над 10 хил., но традиционно у нас много фенове ще си купят пропуски в навечерието на мача.

Двубоят за суперкупата на България ще постави началото на нова технологична ера в родния футбол. За първи път в историята на страната главният съдия на срещата ще бъде оборудван със специализирана боди камера, която ще предложи на зрителите уникална перспектива към събитията на терена. С този акт българското първенство се нарежда до най-прогресивните лиги - английската Висша лига, германската Бундеслига, италианската серия “А” и френската Лига 1, които вече успешно интегрираха системата в своите мачове.

В същото време “Левски” намали още дълга си към НАП и Столичната община. “Сините” платиха поредните месечни плащания по разсрочените си задължения. 112 484,22 евро от парите са към Националната агенция по приходите. 30 166,22 евро пък се плащат към общината. И така клубът вече дължи 923 651,80 евро към НАП и 348 342,68 евро към Столичната община. Според изчисленията на “сините” се очаква натрупаните суми да бъдат изчистени в края на годината.

В навечерието на първия мач от новата година пък предводителят на “сините” Хулио Веласкес получи второ попълнение - Хуан Переа. Нападателят официално премина на “Герена” от пловдивския “Локо”. Освен трансферна сума “Локо” ще получи и процент при евентуален бъдещ трансфер на играча.

Колумбиецът ще носи емблематичния за клуба №9. А при представянето си той бе сравнен с останалия завинаги в историята на “Левски” Гара Дембеле, който също носеше деветката. Иначе за последно с този номер игра нападателят Александър Колев, който си тръгна от отбора през лятото.

“Ще дам най-доброто от себе си и оттам ще дойдат резултатите. Когато получих офертата, не се поколебах да кажа “да”. Нямах друга опция, освен да се съглася. Не знаех историята за номер 9, докато този следобед не ми разказаха. Ще се постарая да се отблагодаря по възможно най-добрия начин. Чувствах се като вкъщи и когато получих оферта да дойда в България”, бяха първите думи на Переа като играч на “сините”.