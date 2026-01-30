ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": С "Ференцварош" ще бъдат вълнуващи двубои

Старши-треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо направи кратък коментар на жребия, който противопостави "орлите" за трети пъти този сезон срещу унгарския шампион "Ференцварош".

"Вече изиграхме три мача срещу "Ференцварош" през тази година и те бяха сериозно изпитание за нас", сподели Хьогмо. "Доволни сме от начина, по който успяхме да се класираме за следващия кръг, защото в тези срещи показахме израстване, стабилност и по-голяма увереност в играта си. Отборът демонстрира характер и развитие, което ни дава основание за оптимизъм, и с нетърпение очакваме вълнуващите двубои, които предстоят срещу унгарския отбор", каза спецът, начело на тима от Разград.

