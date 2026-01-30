Коронясаха Мони Николов за разпределител №1 в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българското явление в световния волейбол Мони Николов бе коронясан като разпределител №1 на първия дял в руския елит.

19-годишният национал, който играе за водения от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск), получи 55 процента от фенския вот, оповестен в понеделник. Последва гласуване на 16-те треньори, което също посочи на първо място нашия разпределител.

Освен Николов в идеалния отбор на първия дял са диагоналът Владислав Бабкиевич ("Зенит", Санкт Петербург), централните блокировачи Дмитрий Лизик ("Локомотив", Новосибирск) и Иван Яковлев ("Белогорие"), посрещачите Дмитрий Волков ("Зенит", Казан) и Павел Тетюхин ("Белогорие") и либерото на "Зенит" (Казан) Сантяго Данани (Арж).