Илия Груев е играл най-много за "Лийдс" от началото на годината

Българският национал Илия Груев е футболистът на “Лийдс”, играл най-много в мачовете от началото на годината досега. 25-годишният дефанзивен халф започна титуляр в 5-те срещи от Висшата лига и едната за купата на Англия.

Общо в тях Груев записа 480 минути на терена. След него с по 450 минути се нареждат капитанът на йоркширци Итън Ампаду (Уелс) и нидерландският централен бранител Паскал Струик. Четвърти е американският офанзивен полузащитник Брендън Арънсън (424 минути).

През тази година Груев и компания отстъпиха само като гост на “Нюкасъл”, а въобще в последните си 11 мача имат само 1 загуба във всички турнири.

Очаква се и днес нашият национал да бъде сред титулярите на мениджъра Даниел Фарке за домакинството срещу лидера във Висшата лига “Арсенал”.

Преди сблъсъка Груев даде интервю за Premier League Productions, медийна и продуцентска компания на английския елит, и сподели, че е наясно с предизвикателствата, които отборът на Микел Артета носи със себе си.

“Разбира се, че знаем предишните резултати между нас и “Арсенал” (в първата среща “Лийдс” падна 0:5 в Лондон), но в крайна сметка всичко опира до тези 90 минути.

Знаем, че е наистина трудно да се играе на “Еланд Роуд” заради феновете ни и атмосферата, която те създават.

Затова ще дадем най-доброто от себе си, ще играем агресивно и ще се опитаме да спечелим точките у дома”, споделя Груев.

Халфът подчерта и значението на тактическия подход срещу претендента за титлата.

“Ще бъде интензивен мач. Мисля, че е важно да сме агресивни и да пресираме често противника. Защото, ако само стоим дълбоко в защита и чакаме през цялото време, те имат твърде много класа и ще ни е много тежко.

Ще има периоди, в които ще трябва да страдаме, за да не допуснем гол. Но след това трябва да намерим моментите си, в които да поведем публиката с нас.

Знаем резултатите си у дома, знаем колко е трудно да се играе на нашия стадион, така че искаме да го покажем отново”, коментира българинът, който казва в интервюто няколко думи и за себе си.

“Мисля, че най-важното е, че имаме добри резултати. Също така усещам, че колкото повече играя, толкова повече увереност трупам и се чувствам по-добре на терена.

Винаги се опитвам да помагам на отбора, да имам положително влияние, да говоря на съотборниците си много и мисля, че в момента това работи доста добре”, завършва Груев.