Шампион! Димитър Кисимов спечели Australian Open на двойки при юношите

Димитър Кисимов (вляво) и Конър Дойг с купата от Australian Open

България има своя шампион в откритото първенство по тенис на Австралия. 

Димитър Кисимов спечели титлата на двойки при юношите. На финала 17-годишният състезател на софийския клуб "Про спорт" и Конър Дойг от Южна Африка победиха 6:3, 6:4 представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Козе. 

Във втория сет Кисимов и партньорът му изоставаха с 2:4, но направиха серия от 4 поредни гейма. Така Димитър стана вторият българин с титла на на двойки при юношите от "Големият шлем" след Адриан Андреев, който спечели US Open с Антон Матушевич (Вбр) през 2018 г. 

"Благодаря на моя партньор, благодаря ти, братко. Също искам да благодаря на моите треньори", каза нашият тенисист по време на награждаването. 

Димитър Кисимов (вляво) и Конър Дойг с купата от Australian Open

