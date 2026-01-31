Шампион! Димитър Кисимов спечели Australian Open на двойки при юношите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България има своя шампион в откритото първенство по тенис на Австралия.

Димитър Кисимов спечели титлата на двойки при юношите. На финала 17-годишният състезател на софийския клуб "Про спорт" и Конър Дойг от Южна Африка победиха 6:3, 6:4 представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Козе.

Във втория сет Кисимов и партньорът му изоставаха с 2:4, но направиха серия от 4 поредни гейма. Така Димитър стана вторият българин с титла на на двойки при юношите от "Големият шлем" след Адриан Андреев, който спечели US Open с Антон Матушевич (Вбр) през 2018 г.

"Благодаря на моя партньор, благодаря ти, братко. Също искам да благодаря на моите треньори", каза нашият тенисист по време на награждаването.