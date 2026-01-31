ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж ударя общински съветник на заседание в Беркови...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22198918 www.24chasa.bg

Само Малена Замфирова влезе в елиминациите в Рогла (Словения)

2404
Малена Замфирова Снимка: Startphoto.bg

Единствено Малена Замфирова успя да влезе в елиминациите в старта от последната световна купа по алпийски сноуборд в Рогла (Словения). Тя даде девето време при жените и ще се изправи срещу Зузана Мадерова (Чехия) в 1/8-финалите.

При мъжете още след първото спускане отпадна Александър Кръшняк, който остана 19-и на червеното трасе. Тервел Замфиров и Радослав Янков караха по синьото и дадоха 9-о и 11-о време. По червеното те бяха 10-и и осми, но това не им стигна. Янков остана 19-и, а Тервел - 24-и в квалификацията и отпаднаха. Радо бе само на 8 стотни от 16-ото място, а Замфиров - на 22.

Рогла е последен старт преди олимпиадата в Милано и Кортина. 

Малена Замфирова
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)