Рускиня донесе титла на Казахстан от Australian Open

1700
Елена Рибакина е първата шампионка на Australian Open от Казахстан. Снимка: Ройтерс

Елена Рибакина явно е от малкото тенисистки, които знаят как да побеждават Арина Сабаленка.

Рускинята, която спаси кариерата си в Казахстан, спечели за първи път откритото на Австралия след 6:4, 4:6, 6:4 срещу водачката в ранглистата от Беларус. Така добави втора титла от "Големият шлем" в колекцията си след тази от "Уимбълдън" през 2022 г. 

Рибакина стигна до купата "Дафни Акхърст" в Мелбърн, като победи №1 и №2 в света. Това й се случва за трети път в рамките на един турнир, а повече са го правили само американските сестри Винъс и Серена Уилямс. 

За Сабаленка това е втори пореден неуспех на финал в Австралия. Миналата година тя отстъпи на Медисън Кийс (САЩ). 

Елена Рибакина е първата шампионка на Australian Open от Казахстан. Снимка: Ройтерс

