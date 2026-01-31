ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Линдзи Вон пропусна супергигантски слалом в Кран Монтана

3452
Линдзи Вон

Линдзи Вон пропусна супергигантския слалом в Кран Монтана след тежкото си падане в петък. "За съжаления няма да стартирам днес. Пожелавам на съотборничките си успех", написа тя преди старта.

Все още няма точни данни за състоянието на 41-годишната мегазвезда в ските. "Едно е сигурно - знам как да се завръщам. Олимпийската ми мечта не е угаснала", написа в петък вечерта Вон.

В нейно отсъствие представителката на домакините от Швейцария Малори Блан изненада всички и спечели първата си победа за световната купа. Тя изпревари само с 18 стотни София Годжа от Италия. Трета на стълбичката се качи американката Бризи Джонсън, която изостана на 36 стотни. Състезанието бе изключително, като първите 13 се събраха в рамките на 94 стотни.

