Почина легендата на футбола Спиро Дебърски

Днес на 92 години ни напусна легендарният футболист на националния отбор и "Локомотив" (София) Спиро Дебърски.

Той има 24 мача и 8 гола в представителния тим в периода 1957-1965 г., включително и хеттрик срещу Турция в контрола. Участва в олимпийските игри в Рим през 1960 г.

Роденият в Благоевград Спиро Дебърски започва кариерата си в местния "Пирин". После играе четири години в "Розова долина" (Казанлък), преди да облече червено-черната фланелка на столичния "Локомотив" през 1957 г. Именно при "железничарите" Дебърски печели шампионската титла на България през 1964 г., която увенчава забележителната му кариера. Носи за кратко и екипа на ЖСК "Славия" (1969-1970).

С Никола Котков прави невероятен тандем в нападението на "Локо", като с екипа на тима има второ и трето място в първенството и две титли на Европа при железничарите.

Нападателят има 276 мача и 82 гола в "А" група (265 мача с 81 гола за "Локомотив" и 11 мача с 1 гол за "ЖСК Славия".

Дебърски е "Заслужил майстор на спорта" от 1969 г. През 2014 година общинският съвет на Благоевград го обявява за почетен гражданин на града.

След края на кариерата си е директор на школата на "Локомотив". Като треньор работи и в кипърския "Неа Саламина". И там след това води академията на клуба. За последно бе наставник и на "Янтра" (Габрово).

Поклонението пред Спиро Дебърски ще е във вторник от 11,30 часа в църквата "Света София".