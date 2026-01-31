ЦСКА трудно надигра "Дунав" в последната си контрола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА отново не впечатли с игра в последната си контрола преди подновяването на първенството, въпреки че спечели с 3:1 срещу лидера във Втора лига "Дунав" (Русе).

Още в 5-ата минута Лео Перейра удари страничната греда на русенци, след като бе изведен перфектно от Лумбард Делова.

В 14-ата минута Бруно Жордао откри. Джеймс Ето'о центрира отдясно в наказателното поле към втора греда, където футболист на "Дунав" изчисти с глава. Топката обаче попадна в празно пространство пред дъгата на наказателното поле и падна на волето на Жордао, който я прати мрежата на Жордао.

"Дунав" можеше да изравни почти веднага след безумна грешка на Теодор Иванов, който подари топката на Билал Салах. Той изведе Кристиян Бойчев сам срещу Лапоухов, но той стреля над напречната греда.

В 40-ата минута от корнер Бруно Жордао отново удари гредата, след като Йоанис Питас се размина с центрирането му.

В 60-ата минута русенци имаха доста сериозни претенции за дузпа, след като влезлият като резерва Адриан Лапеня игра с ръка в наказателното поле.

В 74-ата минута Лумбард Делова изпрати дълго подаване към наказателнто поле на "Дунав", където Мохамед Брахими овладя в наказателното поле и с техничен удар преодоля резервния вратар Марио Младенов за 2:0. Останаха обаче сериозни съмнения, че французинът е играл с ръка при овладяването, за което претендираха и играчите на гостите, но съдията зачете попадението.

В 81-ата минута 195-сантиметровият централен защитник на гостите Акила Монтейро се измъкна от Давид Сегер и Андрей Йорданов и с глава намали.

Минути след това Илиан Илиев-младши изведе хубаво Леандро Годой отляво. Той влезе в наказателното поле, справи се с двама защитници, след което стреля към далечния ъгъл. Получи се рикошет в играч на "Дунав" и попадна в долния ляв ъгъл на вратаря Марио Младенов за 3:1.