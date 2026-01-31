Кикбоксьорът Атанас Димов е спортист №1 на Пазарджик за 2025 г.

Община Пазарджик отличи най-изявените си спортисти за 2025 година – личности, които с талант, постоянство и силен характер донесоха престиж и гордост за града на национално и международно ниво. По време на официална церемония бяха наградени най-добрите спортисти, треньори и млади таланти, допринесли за развитието и популяризирането на спорта в Пазарджик.

Отличието за "Спортист на година 2025 - Пазарджик" спечели кикбоксьорът Атанас Димов от СК „Спартак 2014". През изминалата година той постигна впечатляващи успехи, сред които бронзов медал от Световното първенство за мъже в Абу Даби в категория до 71 кг, стил лоукик, титлата шампион на България в същата категория и стил, както и победи в професионалната верига Pro Fight 2025. Неговите резултати го утвърдиха като един от водещите български състезатели в своя спорт. Церемонията в Пазарджик

Треньор на годината стана Илко Аджов, треньор на Атанас Димов в СК „Спартак 2014" - титла, с която бе отличен за своя професионализъм и значим принос в развитието на състезателя.

Класиране „Спортист на годината 2025 – Пазарджик"

Спортист №2: Георги Илиев – модерен петобой и триатлон, СК „Шампион"

Спортист №3: Михаела Стефанова – фехтовка, СК „Пентатлон"

Спортист №4, с равен брой точки си поделиха Христо Вълков – джудо, СК „Кодокан" и Даниел Маринков – кикбокс, СК „Спартак 2014"

Спортист №6: Моника Шопова – самбо, СК „Самбо"

Спортист №7: Людмила Кирова – колоездене, СКК „Печенеги"

Спортист №8: Гергана Павлова – бадминтон, СК „Бадминтон скуош клуб"

Спортист №9: Михаил Чакъров – модерен петобой и триатлон, СК „Шампион"

Спортист №10: Йоана Руменова – модерен петобой и триатлон, СК „Шампион"

Специални награди за адаптиран спорт получиха Александър Сърнов и Емил Кондев от СК „Шампион" за отличните си резултати на Националния турнир по адаптирано плуване.

По време на церемонията бяха отличени и талантливите малки спортисти на Пазарджик за 2025 г.: Адриан Николов, Боян Пеев, Валентин Симонов, Габриел Георгиев, Георги Бекиров, Дарина Тъпчарова, Иван Крушев, Йоана Чаушева, Кристияна Андонова, Мариана Калоферова, Мари Петрова, Мартин Симеонов, Николай Минчев, Павел Кръстанов, Радостина Огнянова, Самуил Кацарски, Светозара Урдова, Симеон Пройчев, София Кочева и Теодора Панайотова.

Община Пазарджик изказва благодарност към журито – местните журналисти и председателите на спортните клубове, за професионалната оценка и ангажираността им към развитието на спорта в града. Специални благодарности бяха отправени и към официалните гости на събитието – олимпийския вицешампион от Париж 2024 и Спортист №2 на България за 2024 г. Боряна Калейн, както и към Камен Алипиев – Кедъра за воденето на церемонията.