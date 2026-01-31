Елизара Янева ще играе за титла в Порто

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Елизара Янева записа поредната си страхотна победа от началото на годината, след като се класира за финала на сингъл на турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната пловдивчанка победи на полуфиналите с 6:1, 6:2 представителката на домакините Ангелина Волошчук за само 58 минути игра.

В спор за титлата утре Янева ще играе срещу победителката от мача между петата поставена Анук Куверманс (Нидерландия) и Айла Аксу (Турция).

Елизара има три спечелени титли в турнирите за жени от ITF. От началото на този сезон тя стана вицешампионка на турнира в Манчестър ($ 40 000) и достигна до четвъртфиналите в Лешно (Полша) на надпревара с награден фонд 60 хиляди долара.