Елизара Янева ще играе за титла в Порто

2640
Елизара Янева записа поредната си страхотна победа от началото на годината, след като се класира за финала на сингъл на турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната пловдивчанка победи на полуфиналите с 6:1, 6:2 представителката на домакините Ангелина Волошчук за само 58 минути игра.

В спор за титлата утре Янева ще играе срещу победителката от мача между петата поставена Анук Куверманс (Нидерландия) и Айла Аксу (Турция).

Елизара има три спечелени титли в турнирите за жени от ITF. От началото на този сезон тя стана вицешампионка на турнира в Манчестър ($ 40 000) и достигна до четвъртфиналите в Лешно (Полша) на надпревара с награден фонд 60 хиляди долара.

