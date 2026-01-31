Пьотър Нестеров на финал в Тунис

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пьотър Нестеров се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

Състезателят от националния ни отбор за купа "Дейвис" победи на четвъртфиналите с 6:4, 6:4 №2 в схемата Егор Агафонов (Русия).

В спор за титлата утре Нестеров ще играе срещу победителя от мача между водача в схемата Олександър Овчаренко (Украйна) и №4 Томаш Беркиета (Полша).

Руснакът с български паспорт има шест титли на сингъл от турнири за мъже на ITF, като две от тях спечели през миналата година именно в Монастир.