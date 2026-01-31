ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изтичане на газ е причината за взрива в иранския п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22200345 www.24chasa.bg

Пьотър Нестеров на финал в Тунис

2184
Пьотр Нестеров Снимка: БФТенис

Пьотър Нестеров се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

Състезателят от националния ни отбор за купа "Дейвис" победи на четвъртфиналите с 6:4, 6:4 №2 в схемата Егор Агафонов (Русия). 

В спор за титлата утре Нестеров ще играе срещу победителя от мача между водача в схемата Олександър Овчаренко (Украйна) и №4 Томаш Беркиета (Полша).

Руснакът с български паспорт има шест титли на сингъл от турнири за мъже на ITF, като две от тях спечели през миналата година именно в Монастир.

Пьотр Нестеров Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)