Изабелла Шиникова ще играе финал в Тунис

Изабелла Шиникова Снимка: БФТенис

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под номер 1 Шиникова победи на полуфиналите четвъртата в схемата Камиля Дзанолини (Италия) с 6:4, 6:4.

В спор за титлата утре нашата тенисистка ще играе срещу победителката от мача между Юйфей Жън (Китай) и Селина Дал (Германия). Българката има 27 титли на сингъл от турнири на ITF за жени, като три от тях са в Шарм ел Шейх през миналата година.

Изабелла Шиникова Снимка: БФТенис

