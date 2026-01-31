Изабелла Шиникова ще играе финал в Тунис

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под номер 1 Шиникова победи на полуфиналите четвъртата в схемата Камиля Дзанолини (Италия) с 6:4, 6:4.

В спор за титлата утре нашата тенисистка ще играе срещу победителката от мача между Юйфей Жън (Китай) и Селина Дал (Германия). Българката има 27 титли на сингъл от турнири на ITF за жени, като три от тях са в Шарм ел Шейх през миналата година.