Национал дебютира като титуляр в серия "А"

Българският национал Росен Божинов дебютира като титуляр и игра 90 минути, но неговият "Пиза" отстъпи с 1:3 на "Сасуоло" в мач от 23-ия кръг на италианското първенство по футбол. Поражението остави отбора на бранителя на последно място с актив от 14 точки в елита на Ботуша.

Божинов премина в "Пиза" в средата на януари с трансфер на стойност 5 милиона евро от белгийския "Антверп". Само два дни по-късно той влезе в края при равенство срещу "Аталанта", а в следващия кръг остана на пейката при поражение с 2:6 срещу "Интер".

Днес обаче Божинов дебютира като титуляр в центъра на защитата, където си партнираше с Антонио Карачоло и Симоне Канестрели.