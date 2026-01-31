ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уиткоф: Конструктивни бяха разговорите между делег...

Национал дебютира като титуляр в серия "А"

Росен Божинов позира с шалче на "Пиза" Снимка: facebook.com/pisasportingclub/

Българският национал Росен Божинов дебютира като титуляр и игра 90 минути, но неговият "Пиза" отстъпи с 1:3 на "Сасуоло" в мач от 23-ия кръг на италианското първенство по футбол. Поражението остави отбора на бранителя на последно място с актив от 14 точки в елита на Ботуша. 

Божинов премина в "Пиза" в средата на януари с трансфер на стойност 5 милиона евро от белгийския "Антверп". Само два дни по-късно той влезе в края при равенство срещу "Аталанта", а в следващия кръг остана на пейката при поражение с 2:6 срещу "Интер".

Днес обаче Божинов дебютира като титуляр в центъра на защитата, където си партнираше с Антонио Карачоло и Симоне Канестрели. 

