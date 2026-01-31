ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уиткоф: Конструктивни бяха разговорите между делег...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22200684 www.24chasa.bg

Продаден от "Левски" остави резерва легендата Подолски

3492
Борислав Рупанов ликува с екипа на "Левски". Снимка: Георги Палейков

Бившият нападател на "Левски" Борислав Рупанов направи отличен дебют за новия си тим. През зимата таранът премина в полския "Гурник" (Забже) срещи близо 200 хил. евро.

Рупанов започна като титуляр в центъра на атаката на новия си тим и игра цял мач при успеха 2:1 над "Пяст" (Гливице). За сметка на българина пък на скаймейката за отбора от Забже на остана легендата Лукас Подолски.

"Гурник" е на първо място в класирането на първенството с 33 точки от 19 мача, като има 3 повече от "Висла" (Плоц), който обаче има и мач по-малко. В следващия кръг тимът на Рупанов ще бъде домакин на "Лех" (Познан) на 7 февруари.

Борислав Рупанов ликува с екипа на "Левски". Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)