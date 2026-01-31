Продаден от "Левски" остави резерва легендата Подолски

Бившият нападател на "Левски" Борислав Рупанов направи отличен дебют за новия си тим. През зимата таранът премина в полския "Гурник" (Забже) срещи близо 200 хил. евро.

Рупанов започна като титуляр в центъра на атаката на новия си тим и игра цял мач при успеха 2:1 над "Пяст" (Гливице). За сметка на българина пък на скаймейката за отбора от Забже на остана легендата Лукас Подолски.

"Гурник" е на първо място в класирането на първенството с 33 точки от 19 мача, като има 3 повече от "Висла" (Плоц), който обаче има и мач по-малко. В следващия кръг тимът на Рупанов ще бъде домакин на "Лех" (Познан) на 7 февруари.