ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уиткоф: Конструктивни бяха разговорите между делег...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22200685 www.24chasa.bg

След несгоди "Арсенал" сложи четворка на "Лийдс", Груев титуляр за полувреме

2664
Габриел Жезус вкарва четвъртия гол.

Куп несгоди застигнаха "Арсенал", но въпреки това лидерът в Англия надви с 4:0 "Лийдс" като гост.

Първо лондончани трябваше да се откажат от полет за гостуването, след като над английската столица имаше плътна мъгла и пътуваха с автобус. След това звездата Букайо Сака се контузи на загрявката.

Националът Илия Груев започна като титуляр двубоя, но бе сменен на почивката от швейцареца Ноа Окафор. До този момент резултатът бе вече 2:0 след като Маритин Субименти откри в 27-ата минута, а Карл Дарлоу си вкара автогол в 38-ата. След почивката лондончани записаха още две попадения чрез Виктор Гьокореш в 69-ата минута и Габриел Жузус в 86-ата.

Габриел Жезус вкарва четвъртия гол.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)