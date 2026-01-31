След несгоди "Арсенал" сложи четворка на "Лийдс", Груев титуляр за полувреме

Куп несгоди застигнаха "Арсенал", но въпреки това лидерът в Англия надви с 4:0 "Лийдс" като гост.

Първо лондончани трябваше да се откажат от полет за гостуването, след като над английската столица имаше плътна мъгла и пътуваха с автобус. След това звездата Букайо Сака се контузи на загрявката.

Националът Илия Груев започна като титуляр двубоя, но бе сменен на почивката от швейцареца Ноа Окафор. До този момент резултатът бе вече 2:0 след като Маритин Субименти откри в 27-ата минута, а Карл Дарлоу си вкара автогол в 38-ата. След почивката лондончани записаха още две попадения чрез Виктор Гьокореш в 69-ата минута и Габриел Жузус в 86-ата.