Радулов на финал в Турция

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният нашенец надделя на полуфиналите над поставения под номер 2 Макс Алкала Гури (Испания) с 6:3, 6:4 за час и 44 минути. Така той записа трета победа в три мача над испанеца.

За титлата утре той ще играе срещу победителя от сръбския сблъсък между номер 6 Душан Обрадович и номер 7 Стефан Попович.

Илиян Радулов се завърна на корта през тази седмица, след като доскоро се възстановяваше от контузия. Той участва в първи турнир от веригата на Международната федерация ITF от юни миналата година, когато достигна до полуфиналите в Кордоба (Испания), след като малко по-рано спечели третата си титла при мъжете в Ла Нусия (Испания).