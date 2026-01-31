ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Олимпиадата няма да създаде проблеми на "Интер" и "Милан"

2012
Легендарното съоръжение "Сан Сиро" ще бъде арена на откриването на игрите. СНИМКА: РОЙТЕРС

Италианската футболна лига потвърди в събота, че отборите на "Милан" и "Интер" ще играят по програма домакинствата от местния шампионат по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които се откриват в петък, 6 февруари.

"Росонерите" и "Комо", които в един момент трябваше да играят в Австралия, все пак ще се срещнат на "Сан Сиро" на 18 декември. Само четири дни по-рано на същото съоръжение ще се играе и "Дерби д'Италия" между "Интер" и "Ювентус". Срещата е на 14 февруари (събота) от 21,45 часа българско време. По това време в Милано ще се провежда и двубоят от хокейния турнир на Олимпийските игри между САЩ и Канада, както и ще има стартове в шорттрека - спорт, в който Италия има големи традиции, пише БТА.

В деня на закриването на олимпийски игри - 22 февруари, "Милан" пък ще приеме "Парма". Самата церемония по закриването на Игрите ще бъде във Верона.

